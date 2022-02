Dalla Spagna: Ramos indignato. Ha scoperto che Piqué ha sempre guadagnato più di lui

L’esperienza parigina di Sergio Ramos non sta andando come previsto. Quattro finora le presenze con il PSG, ma nelle ultime ore Ramos è finito al centro dell’attenzione in Spagna per via del suo ormai famoso rapporto turbolento con Piqué. Il quotidiano Sport spega che il difensore del Barcellona ha influito molto sulle richieste economiche di Ramos per i rinnovi contrattuali col Real Madrid. La fonte afferma che ad ogni rinnovo, Ramos prendeva come esempio Piqué per chiedere un aumento di stipendio. “Se Piquè guadagna questo, io voglio guadagnare almeno altrettanto, oppure di più”. Questo, racconta Sport, era una delle cose che Ramos diceva sempre a Florentino Perez al momento di negoziare il nuovo accordo.

Da cui le polemiche sullo stipendio di Piquè, che hanno costretto il catalano a mostrare la sua busta paga su Twitter qualche mese fa. C’è però di più. Secondo il quotidiano, quando le informazioni secondo cui il centrale del Barça guadagnava 28 milioni di euro lordi sono trapelate attraverso le dichiarazioni del giornalista Lluis Canut, Ramos ha fatto un paio di calcoli e ha capito che in tutti questi anni Piquè avrebbe sempre avuto uno stipendio più alto del suo. Dunque, il suo entourage ha fatto un po’ di chiamate, contattando persino persone vicine al Barcellona per avere la conferma delle voci. E secondo Sport, queste fonti non solo hanno confermato lo stipendio del catalano, ma hanno anche aggiunto che forse le cifre trapelate erano persino troppo basse. Ramos, naturalmente, è rimasto indignato da tutto questo, chiosa il giornale.

FOTO: Twitter Uefa