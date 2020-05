Dalla Spagna: Psg, no al riscatto di Sergio Rico. Ora il Siviglia…

Il Psg dice no al riscatto di Sergio Rico. Secondo quanto riportano i colleghi di Estadio Deportivo, infatti, il club francese non avrebbe alcuna intenzione di esercitare l’opzione da 10 milioni per acquistare il portare classe 1993, attualmente in prestito dal Siviglia. Al punto che, la società andalusa, sarebbe già al lavoro per trovare una nuova sistemazione allo stesso Sergio Rico in vista della prossima stagione.

Foto: sito ufficiale Paris Saint-Germain