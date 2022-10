Dalla Spagna: PSG, contatti in corso con l’entourage di Joao Felix

L’avventura di Joao Felix all’Atletico Madrid potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da AS, il Paris Saint-Germain è già in contatto con l’entourage del centravanti portoghese per trovare la formula del suo trasferimento nel mercato di gennaio. Tuttavia, i Colchoneros preferirebbero cedere Joao Felix a fine stagione.

Foto: Joao Felix Instagram