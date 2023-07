Dalla Spagna: pronta un’offerta del West Ham da 20 milioni per Luiz Felipe

Il West Ham vuole Luiz Felipe. La notizia è del quotidiano spagnolo Marca. Il West Ham si è avvicinato agli agenti dell’italo-brasiliano 26nne prima di fare la loro offerta al Betis. Si parla di un possibile trasferimento da circa 20 milioni di euro, che sarebbe una plusvalenza al 100% per il Betis, visto che lo hanno ingaggiato un anno fa a parametro zero dopo che aveva terminato il suo contratto con la Lazio. Il Betis però al momento non ha ricevuto alcuna proposta formale. Comunque gli Andalusiani stano frugando il mercato alla ricerca di difensori centrali. Marc Bartra, che si sarebbe offerto di tornare a Benito Villamarín un anno dopo il suo addio al calcio turco, è uno dei primi nomi in lista.

Foto: Instagram Betis