Dalla Spagna: prima offerta della Roma al Valencia per Guedes. I dettagli

Dopo un’annata conclusa con il sesto posto e la vittoria della Conference League, la Roma vuole alzare ulteriormente l’asticella. Uno degli obiettivi da mesi dei giallorossi è Guedes, ala portoghese in forza al Valencia. Come riporta il portale spagnolo golsmedia, la Roma sta facendo dei passi in avanti per acquistare l’esterno d’attacco assistito da Mendes. Pinto ci aveva già provato a gennaio, ma ora i contatti sono ripresi. Il club spagnolo lo valuta 40 milioni, mentre la Roma non vorrebbe superare i 30. Secondo la fonte, l’offerta iniziale è sui 25 milioni ,con l’aggiunta di una o più contropartite come Diawara, Carles Perez o Villar.

FOTO: Instagram Valencia