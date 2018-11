Dalla Spagna: possibile futuro in Premier per Denis Suarez. L’Arsenal…

Denis Suarez quasi certamente lascerà il Barcellona durante il mercato di gennaio e il suo futuro potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, quotidiano da sempre vicino alle sorti dei catalani, per il classe 1994 negli ultimi giorni ha mosso passi importanti l’Arsenal. Il club londinese, su precisa richiesta del tecnico Unai Emery, è pronto ad avviare una vera e propria trattativa per anticipare la concorrenza. L’ex Villarreal presto potrà tornare a ritagliarsi un ruolo da protagonista, magari con la maglia dei Gunners.

Foto: Barça Blaugranes