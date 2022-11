Dalla Spagna: Piqué era nella shortlist di Luis Enrique prima del ritiro

Gerard Piqué è stato fino all’ultimo fra le scelte di Luis Enrique per il Mondiale, poi la sua decisione di ritirarsi ha cambiato i piani del commissario tecnico spagnolo. A rivelare questo retroscena quest’oggi è Sport, secondo il quale il difensore del Barcellona era nella shortlist delle Furie Rosse per il Mondiale in Qatar. Neanche Luis Enrique si aspettava quindi la scelta del difensore catalano di appendere gli scarpini al chiodo.

Foto: squawkacom