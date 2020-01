Dalla Spagna: Perez alla Roma, trattativa sbloccata con il Barcellona. Il giocatore domani nella capitale per le visite

C’è un’importante svolta nella trattativa tra Barcellona e Roma per il cartellino di Carles Perez. Come riferiscono dalla Spagna, (in particolare il Mundo Deportivo), il club catalano è pronto a rinunciare al diritto di recompra che nelle ultime ore aveva causato un blocco dell’operazione. Il giocatore è quindi libero di sbarcare nella capitale, dove sarebbe atteso già domani per le visite mediche e la firma del contratto fino al 2024. La società spagnola si tiene il diritto di una percentuale per una futura rivendita. Operazione definita sulla base di 15 milioni.

Foto: Mundo Deportivo