Dalla Spagna: patto per la Champions tra Messi e Setién

Tregua in casa Barcellona dopo le parole al veleno di Leo Messi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mundo Deportivo, la vittoria contro il Deportivo Alavés (0-5), è stata preceduta da un summit tra l’allenatore dell’FC Barcelona e il fuoriclasse argentino. Nel corso dell’incontro chiarificatore tra le parti, Quique Setién e Messi hanno concordato di mettere da parte la loro riluttanza e remare dalla stessa parte. Ed i risultati sono stati tangibili anche sul campo. A margine della sfida Leo Messi ha dichiarato:“Come ha detto l’allenatore l’altro giorno, abbiamo avuto buoni momenti e partite che devono essere mantenute durante i 90 minuti”. Setién ridimensiona il caso: “Quando parla di autocritica, è normale che parli in questo modo. Parlare dopo una sconfitta non è lo stesso che dopo una vittoria, le sensazioni sono molto diverse “. Dopo la conclusione della Liga, il Barcellona sarà impegnato l’8 agosto nel ritorno degli ottavi di di finale di Champions League contro il Napoli.

Foto: Mundo Deportivo