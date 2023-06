Dalla Spagna (ore 23,19): il Milan pensa a Pulisic

Christian Pulisic è un’idea del Milan. La notizia arriva dalla Spagna, esattamente da Relevo, con orario 23,19 in chiaro anticipo su tutte le altre fonti italiane. Pulisic non è incedibile in casa Chelsea, ha un contratto in scadenza tra un anno e un ingaggio importante. Vedremo se questa idea segnalata dalla Spagna avrà sviluppi.

Uno de los perfiles seguidos por la nueva dirección deportiva del Milan es el de Christian Pulisic. El estadounidense gusta mucho. Acaba contrato en junio 2024.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 6, 2023

Foto: twitter Champions