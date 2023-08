Dalla Spagna (ore 23): l’Union Berlino pensa a Bonucci

Leonardo Bonucci non vive un momento semplice, all’interno di una gestione complicata da separato in casa Juve. È stato accostato alla Fiorentina, hanno parlato addirittura di trattativa avanzata, ma non ci sono conferme. Anzi. L’ultima voce arriva dalla Spagna, esattamente da Relevo che alle 23 ha segnalato un sondaggio dell’Union Berlino che ha appena chiuso l’operazione Gosens. Vedremo se ci saranno sviluppi e se la trattativa andrà avanti.

Foto: Instagram Juve