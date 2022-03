Dalla Spagna: offerta mostre per il rinnovo di Mbappé, ma il Real è tranquillo

Un bonus fedeltà da 100 milioni di euro che andrebbero erogati al momento della firma del contratto, più un ingaggio che oscillerebbe fra i 50 e i 53 milioni di euro: sarebbero questi, secondo As, i termini dell’offerta monstre che il Paris Saint Germain avrebbe messo sul piatto per convincere Kylian Mbappé alla permanenza nel club della capitale francese. Il fuoriclasse, infatti, è in scadenza di contratto e la prossima estate potrebbe lasciare il suo attuale club, con il Real Madrid che da tempo si è mosso per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori calciatori del mondo.

Sebbene al momento non vi sia nulla di deciso, sottolinea ancora As, in casa Real regna comunque tranquillità. Il PSG spera che una possibile vittoria della Champions League (magari eliminando proprio i Blancos negli ottavi di finale) e la possibilità di diventare il miglior marcatore della storia del club possano spingere Mbappé alla permanenza, ma lo scenario più probabile resta il trasferimento a Madrid.

Foto: Twitter PSG