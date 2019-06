Dalla Spagna: Odegaard piace al Bayer Leverkusen, Real aperto al prestito

Il classe ’98 Martin Odegaard, potrebbe trasferirsi in Germania. Secondo Cadena Ser il 20enne norvegese in uscita dal Real Madrid è nel mirino del Bayer Leverkusen. L’indiscrezione è stata poi ripresa anche da molti portali tedeschi che informano come le Merengues sarebbero disposti ad ascoltare l’offerta del Leverkusen. I Blancos opterebbero per una nuova operazione in prestito dopo quello di questa stagione in Olanda, al Vitesse.

Foto: As