Dalla Spagna: Ocampos non convince l’Ajax. Potrebbe tornare a Siviglia già a gennaio

L’Ajax lo aveva acquistato in prestito sperando di trovare un valido sostituto in seguito alla cessione di Antony al Manchester United, ma nei suoi primi mesi in Olanda Lucas Ocampos non ha decisamente rispettatto le aspettattive. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’argentino potrebbe essere tornare a Siviglia già a gennaio. L’argentino, secondo le norme FIFA, potrà proseguire la sua stagione solo nella squadra di Jorge Sampaoli o nell’Ajax.

Foto: Sito Ajax