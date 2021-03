Dalla Spagna: non solo Nagelsmann, per il dopo Zidane ci sono anche Raùl e Löw

Il futuro del Real Madrid passerà innanzitutto dalla panchina. Dai quaotidiani spagnoli si fa sempre più insistente la voce di un possibile addio di Zidane e si fanno vari nomi per succedere alla panchina dei blancos.

In particolare, As fa i nomi di Raúl e Joachim Löw. Ma questo è comunque un ‘Piano B’ perché il contratto di Zidane scade nel 2022 e non è esclusa una permanenza. Nei giorni scorsi si è fatto anche il nome di Nagelsmann, ma piacciono anche questi due nomi. Raúl conosce già l’ambiente e si sta formando al Castilla, mentre il tedesco ha già confermato che lascerà la Nazionale dopo l’Europeo.

Foto: Twiter ufficiale Real Madrid