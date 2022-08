Memphis Depay è in uscita dal Barcellona dopo l’arrivo in blaugrana di Robert Lewandowski. Sull’attaccante olandese, però, non c’è solo la Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Gerard Romero, anche il Tottenham ha avviato i contatti per l’attaccante olandese. A Paratici piace molto il centravanti per gli Spurs.

Foto: Twitter Barcellona