Dalla Spagna: non solo Barça, per Alaba c’è anche la pista Manchester City

Futuro tutto da scrivere per David Alaba. La stampa spagnola nei giorni scorsi ha accostato il terzino del Bayern Monaco al Barcellona, da tempo sulle tracce dell’austriaco, ma nelle ultime ore si è fatta largo una nuova pista: secondo quanto si legge tra le colonne del Mundo Deportivo, il Bayern avrebbe infatti proposto lo stesso Alaba al Manchester City. Il motivo? Cercare di sbloccare l’operazione per Leroy Sané, grande obiettivo dei bavaresi. Una doppia situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto hallomuenchen