Dalla Spagna: niente Real, Isco è pronto a partire

Come raccolto da Marca, con sole sei presenze in campionato, per la prima volta Isco ha aperto alla cessione con il Real Madrid che è pronto a trovargli una sistemazione. Come si legge sul quotidiano spagnolo, l’idea del giocatore è stata comunicata al club tramite suo padre e agente, Francisco Alarcon, che lavora per una cessione già nella finestra invernale di calciomercato. Con un contratto in scadenza nel 2022 e quattro Champions League in bacheca, il tempo di Isco a Madrid è terminato.

Foto: twitter ufficiale Real Madrid