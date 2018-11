Dalla Spagna: Neymar, spunta un accordo per liberarsi dal Psg in estate. Sulle cifre…

Direttamente dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Neymar. Secondo quanto rivela La Porteria (notizia riportata anche da AS), il campione brasiliano avrebbe un accordo per liberarsi dal Parigi Saint-Germain questa estate. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, infatti, l’ex Barcellona potrebbe lasciare il club parigino al termine della stagione di fronte ad un’offerta da 200 milioni di euro. Non è tutto: il Barça, consapevole di questo accordo, avrebbe già iniziato i colloqui con Neymar, corteggiato anche dal Real Madrid.

Foto: Daily Sun