Dalla Spagna: Neymar deve 34 milioni al fisco spagnolo

Come rivela il sito del quotidiano La Vanguardia, l’Agenzia delle Entrate spagnola ha pubblicato oggi l’elenco delle persone che, al 31 dicembre 2019, devono più di un milione di euro al fisco spagnolo. Tra queste, spicca la figura di Neymar, che avrebbe tasse arretrate per un totale di 34,6 milioni. Somma che lo mette in cima alla lista dei debitori. Il debito risale al periodo in cui il giocatore, dal 2017 al Paris Saint-Germain, militava nel Barcellona.

Foto: Twitter Psg