Dalla Spagna: Natan vicino al Betis Siviglia. Il giocatore in partenza già nel pomeriggio

Secondo il quotidiano andaluso El Desmarque, si sblocca una operazione in uscita in casa Napoli. Infatti, è praticamente chiusa l’operazione Natan, che firmerà con il Betis Siviglia. Si tratta di una operazione di prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Pellegrini, allenatore del Real Betis, ha dato il via libera definitivo e l’affare potrebbe concludersi nelle prossime ore. Il giocatore partirà per la Spagna oggi stesso.

Foto: Instagram Natan