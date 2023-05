Dalla Spagna: Nacho Fernandez sul taccuino dell’Inter

Tanti i calciatori del Real Madrid in scadenza di contratto a fine giugno. Elementi importanti dati per sicuri partenti, tra i quali figura il nome del difensore Nacho Fernandez. Dalle parole di Carlo Ancelotti si intuisce che allo spagnolo sia stato offerto il rinnovo del contratto ma che non sia stata ancora presa una decisione. Dopo la vittoria della Copa del Rey, Fernandez aveva spiegato la situazione: “Sto ancora parlando con il club, se devo essere onesto non ho ancora deciso”, a un mese dal termine del suo contratto Fernandez potrebbe sondare altre opzioni. Mundo Deportivo parla della volontà del calciatore di ricoprire un ruolo più importante, non sembra avere spazio al Real. Per sostituire il partente Skriniar, ci starebbe pensando l’Inter di Simone Inzaghi. Nacho Fernandez potrebbe risultare un buon colpo a parametro zero.

Foto: Twitter Fernandez