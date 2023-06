Dalla Spagna: Musah pista concreta per il centrocampo del Milan

Yunus Musah è nella lista del Milan. Stiamo parlando di Yunus Musah, classe 2002, centrocampista del Valencia, statunitense con cittadinanza inglese. Un nome lanciato per la prima volta dalla Spagna una decina di giorni fa e che è stato ribadito nelle ultime ore da Superdeporte. Una pista considerata concreta, dialoghi continui con i suoi agenti per arrivare a una soluzione. La valutazione è di circa 20 milioni, il Valencia ha bisogno di cedere per movimentare il mercato in entrata.

Foto: Instagram Musah