Dalla Spagna: Mourinho verso il ritorno al Real, lunedì è il giorno. E Solari…

José Mourinho al Real da subito. L’emittente Telemadrid non ha alcun dubbio: Florentino Perez ha deciso di esonerare Santiago Solari e di affidare la panchina allo Special One. L’argentino guiderà per l’ultima volta il Real nel weekend contro il Valladolid in Liga, prima di lasciare spazio al rientro del portoghese: l’agente Jorge Mendes sarebbe già nella capitale spagnola per trattare con il presidente madrileno. Sembrava fosse improbabile un suo ritorno al Real in corso d’opera, invece, come confermano i principali media spagnoli, lunedì Mourinho potrebbe diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei Blancos. Decisiva la riunione di questo pomeriggio tra Florentino Perez e José Angel Sanchez.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United