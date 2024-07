Dalla Spagna: Morata molto vicino all’Al-Qadsiah

Álvaro Morata è molto vicino a lasciare l’Atlético Madrid per trasferirsi all’Al-Qadsiah. Secondo quanto riportato da Relevo: l’attaccante spagnolo, impegnato attualmente agli Europei, sembra pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. Operazione da 50 milioni complessivi, dove 15 milioni saranno versati nelle casse dell’Atletico Madrid mentre la restante parte sarà il maxi ingaggio di Morata. La Juve ha memorizzato la sua disponibilità per il ritorno, era stato accostato anche alla Roma, ma per il club bianconero, con Milik in organico, la punta non è mai stata una priorità.

Foto: Instagram Morata