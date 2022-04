Dalla Spagna: Milan (soprattutto) e Juve su Bernabé del Parma

La fonte è spagnola, di diverse ore fa, e andrebbe citata per una questione di rispetto che spesso non c’è. Secondo il Mundo Deportivo, non sono passate inosservate le prestazioni di Adrian Bernabé, al punto che il Milan sarebbe pronto a presentare una proposta di 10 milioni di euro per il gioiello catalano che con Iachini a Parma ha trovato visibilità. Ulteriore conferma di come i rossoneri siano molto attenti alle evoluzioni dei giovani carriera, nella lista c’è anche Asllani dell’Empoli. Sempre secondo il Mundo Deportivo, il Milan sarebbe il club più determinato per Bernabé, ma la lista comprende anche Juve e Atalanta.

Foto: Twitter Parma