Dalla Spagna: Milan, incontro tra Maldini e Theo Hernandez a Ibiza. La foto

Theo Hernandez è un nome che intriga non poco il Milan. Lo stesso laterale mancino classe ’97, reduce dal’esperienza in prestito alla Real Sociedad ma di proprietà del Real Madrid, è stato “pizzicato” da El Chiringuito (una nota tv molto vicina alle vicende del club merengue) questa mattina a Ibiza in compagnia del direttore tecnico rossonero Paolo Maldini. Un importante indizio di mercato, situazione da monitorare in attesa di ulteriori sviluppi.

Foto: El Chiringuito Twitter