Dalla Spagna: Messi ritorna a Barcellona, previsto incontro con Koeman

Il Barcellona lavora in vista della nuova stagione e, ovviamente, tutto è legato intorno al futuro di Leo Messi. Come rilanciato da vari media spagnoli, l’argentino ha deciso di interrompere le vacanze per fare ritorno a Barcellona e incontrare il nuovo tecnico Ronald Koeman così da chiarire gli aspetti ancora in ombra del suo futuro. Situazione non facile in casa Barça, con l’attaccante blaugrana che è pronto a mettere sul tavolo dei catalani i suoi paletti.

Foto: Mundo Deportivo