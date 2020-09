Dalla Spagna: Messi resta al Barça, Wijnaldum sempre più lontano

Dopo l’inversione a U di Lionel Messi che ha dichiarato di voler restare a Barcellona, cambiano anche i piani di mercato dei bluagrana che lavora alle entrate oltre che alle uscite. Come riportato da Marca oggi in edicola, i catalani, nel mentre Messi vacillava in vista del suo futuro, erano piombati su Georginio Wijnaldum del Liverpool e Memphis Depay del Lione. Sul primo adesso come ribadito dal quotidiano spagnolo, sono calate le quotazioni per un suo possibile arrivo al Camp Nou vista la presenza di Messi e un mercato quasi a fondo zero. Sull’attaccante del Lione invece, trattativa che resta più aperta vista anche l’apertura dello stesso calciatore che vuole volare in Spagna.

Foto: twitter Wijnaldum