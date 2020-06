Dalla Spagna: Messi resta al Barça, scaduta l’opzione per svincolarsi a fine stagione

Lionel Messi resterà al Barça, almeno fino al 2021. Come annunciato dai principali media spagnoli, l’argentino non ha esercitato la clausola che gli avrebbe permesso entro il 1° giugno di risolvere anticipatamente il contratto che lo lega al club catalano fino al termine della prossima stagione. Proseguirà, dunque, la storia d’amore tra Messi e il Barcellona, al punto che la dirigenza catalana spera che questo possa essere un segnale in ottica rinnovo, considerata la scadenza piuttosto imminente.

Foto: Twitter ufficiale Liga