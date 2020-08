Dalla Spagna: Messi e Suarez lasciano il Barça, ultima cena tra i due

Ormai il futuro di Lionel Messi è segnato. Così come quello di Luis Suarez. La coppia d’attaccanti è pronta a lasciare la Catalogna. Come raccolto ieri sera da El Chiringuito Tv, Messi e Suarez ieri sera hanno cenato insieme in un noto ristorante italiano di Barcellona. Tra i due c’è un grande rapporto non solo calcisticamente ma anche per quanto riguarda la vita privata. Questo ha portato i due a fare la guerra insieme al club. All’uscita dal ristorante niente dichiarazioni, ma la strada è tracciata.

Foto: Mundo Deportivo