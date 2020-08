Messi ha alzato la cornetta e ha chiamato Pep Guardiola, l’argentino è pronto a legarsi al Manchester City. Come raccolto da Sport, i Citizens sono pronti a fare il tutto per tutto per portare in Inghilterra la stella catalana. Sempre secondo il quotidiano spagnolo gli inglesi sono pronti con un’offerta da 100 milioni di euro più Gabriel Jesus, Bernardo Silva ed Eric Garcia.

Foto: instagram Guardiola