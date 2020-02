Dalla Spagna: Messi-Abidal, caso rientrato. Il direttore sportivo resta al Barcellona

Eric Abidal resterà in carica come direttore sportivo del Barcellona. E’ questa – secondo i quotidiani catalani in edicola oggi – la decisione presa dal presidente del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, dopo la riunione di due ore che e alla quale ha partecipato anche l’amministratore delegato Grau. La decisione arriva dopo il burrascoso botta e risposta tra lo stesso Abidal e Leo Messi, con quest’ultimo che aveva replicato pubblicamente alle dichiarazioni del segretario tecnico che aveva detto che “molti giocatori non erano soddisfatti o hanno lavorato male con Valverde”. L’incontro è servito a chiarire le posizioni e placare una situazione di tensione alimentasi durante tutto la giornata di ieri, con voci di esonero o dimissioni di Abidal. Caso rientrato, dunque. Almeno per il momento…

Foto: Twitter ufficiale Liga