Dalla Spagna: Mbappé non ha cambiato idea, vuole lasciare il PSG. Real Madrid sereno

Nell’ultima settimana hanno continuato a rincorrersi voci riguardanti il futuro di Kylian Mbappé, che domenica scorsa dopo la partita contro il Lorient aveva rilasciato dichiarazioni che sembravano aprire alla possibilità di rinnovare il contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza al termine di questa stagione. Stando a quanto riportato da As, in ogni caso, il Real Madrid è tranquillo e confidente di poter acquistare a parametro zero il fuoriclasse francese la prossima estate, con la consapevolezza che l’attaccante voglia concludere al meglio il campionato per poi salutare il suo attuale club.

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, Mbappé vuole lasciare il PSG e la tabella di marcia non sarebbe cambiata. El Chiringuito, molto vicino all’ambiente Real, ha inoltre affermato che la presentazione del calciatore, in caso di arrivo in terra spagnola, sarà in programma fra maggio e giugno, in base al raggiungimento o meno della finale di Champions.

Foto: Twitter ufficiale PSG