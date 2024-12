Dalla Spagna: Mané, ci pensa anche l’Inter

Con 19 gol e 11 assist nella sua ultima stagione, Sadio Mané ha dimostrato di essere ancora un giocatore in gran forma. Le sue prestazioni sono state fondamentali per la crescita dell‘Al Nassr nelle competizioni locali, e l’istinto del gol è rimasto intatto, nonostante il cambio di contesto e di continente. Secondo il quotidiano Sport, tra le pretendenti che vorrebbero riportare in Europa l’ex Liverpool ci sarebbe anche l’Inter. Mané è attualmente legato al club di Saudi Pro League da un contratto valido fino al 30 giugno 2026 ma starebbe valutando la possibilità di tornare a giocare nel calcio europeo, e l’Inter sta seguendo con attenzione l’evolversi di questa situazione.

Foto: Instagram Mané