Lyanco potrebbe lasciare Torino in questa sessione estiva di mercato e trasferirsi in Spagna. A scriverlo è l’autorevole testata iberica AS, che racconta della presenza del difensore brasiliano nel mirino del Betis Siviglia.

Il club andaluso sarebbe pronto a presentare un’offerta al club di Urbano Cairo, ma servirebbe prima una cessione importante per avere liquidità.