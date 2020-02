Dalla Spagna: Lopetegui trema, il Siviglia pensa al ritorno di Emery

L’avventura di Julen Lopetegui sulla panchina del Siviglia pare sempre più incerta. Di fatto il nuovo anno non è di certo cominciato nel migliore dei modi, con una sola vittoria in campionato e l’eliminazione in Coppa del Re per mano del Mirandes che ha segnato il culmine del mesto periodo dell’allenatore spagnolo.

Secondo quanto trapela dalla Spagna – in caso di ribaltone – il favorito sarebbe Unai Emery. Per il tecnico sarebbe un ritorno sulla panchina del Siviglia, dove ha vinto per tre stagioni consecutive l’Europa League.

Foto: Goal