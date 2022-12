Dalla Spagna: lo United non molla de Jong. Nuovo tentativo in estate

Il Manchester United non molla la presa per Frenkie de Jong. Stando quanto riportato da Sport, i Red Devils torneranno alla carica per il centrocampista del Barcellona in estate, dopo aver virato nell’ultimo mercato su Casemiro. Il centrocampista sarebbe una richiesta del tecnico ten Hag, colui che lo ha lanciato sul palco internazionale durante la sua parentesi all’Ajax.

Foto: Instagram de Jong