Dalla Spagna: lo Sporting propone Bruno Fernandes al Real. Sulle cifre…

Bruno Fernandes ha sfiorato la Premier League nell’ultima sessione di mercato. Ci hanno provano il City, lo United e il Tottenham, ma le offerte arrivate non hanno convinto lo Sporting. Ora, direttamente dalla Spagna, arrivano nuove indiscrezioni sul futuro dell’ex Samp: secondo quanto svela AS, il club lusitano, tramite l’agente Jorge Mendes avrebbe proposto lo stesso Bruno Fernandes al Real Madrid. La cifra richiesta, si legge, sarebbe di 70 milioni di euro. Per ora, però, i Blancos prendono tempo.

Foto: maisfutebol