Dalla Spagna: lo spogliatoio del Barcellona dice sì al ritorno di Neymar

Dopo le ultime dichiarazioni del presidente Al-Khelaifi, Neymar sembra sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Una delle ipotesi è il ritorno a Barcellona dopo sole due stagioni dall’addio al club catalano. Un ritorno che, riporta Sport, sarebbe ben visto dallo spogliatoio blaugrana. In Catalogna Neymar ha ancora molti amici, su tutti Messi e Suarez, con i quali ha composto un trio da sogno. L’uruguaiano ha recentemente tessuto le lodi del brasiliano (“Chi non lo vorrebbe in squadra?”), Messi ha un rapporto fantastico con il suo vecchio compagno e ha confermato di avere ancora un gruppo WhatsApp con dentro i componenti della vecchia MSN e sarebbe il primo a riaccoglierlo a braccia aperte. Ma anche altri membri dello spogliatoio, sempre secondo Sport, hanno contattato Neymar nelle ultime ore per chiedergli delle dichiarazioni del presidente del Psg e per convincerlo a venire.

Lo stesso Neymar, d’altronde, ha mantenuto un grande rapporto con il Barcellona facendo visita ai compagni nella Ciudad Esportiva del club catalano, e preferirebbe un ritorno a qualsiasi altro club, incluso il Real Madrid. Sarebbe pronto ad ammettere l’errore commesso nei confronti della società blaugrana, e avrebbe dichiarato ai suoi compagni “Sono stato felice qui e voglio tornare ad esserlo”. La nostalgia c’è, così come la voglia di ricominciare da parte di entrambe. Secondo il Mundo Deportivo, inoltre, il brasiliano avrebbe preso l’iniziativa, comunicando al presidente di voler lasciare il Psg.

Foto Twitter Psg