Dalla Spagna: Leicester, Iborra può partire. Siviglia e Villarreal…

Nuove indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra chiamano in causa Vicente Iborra. Il centrocampista spagnolo attualmente in forza al Leicester potrebbe lasciare la Premier League e, secondo Estadio Deportivo, sulle sue tracce ci sarebbero già due pretendenti: il Siviglia e il Villarreal. Il club andaluso vorrebbe riportare il classe 1988 praticamente a casa per rinforzare il reparto nevralgico già a gennaio, la dirigenza del Submarino Amarillo invece ha già chiesto informazioni al suo entourage. Ultimamente Iborra, acquistato dalle Foxes nell’estate del 2017, sta trovando poco spazio con Claude Puel in panchina e molto presto scioglierà le riserve in merito al proprio futuro.

Foto: Leicester Mercury