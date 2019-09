Dalla Spagna: le cifre del prossimo rinnovo di Ansu Fati con il Barcellona

Dopo 116 minuti disputati in tre gare di Liga e conditi da due gol, un assist e diversi record di precocità, il sedicenne Ansu Fati è pronto a firmare il rinnovo del proprio contratto con il Barcellona, attualmente in scadenza a giugno 2022. Secondo quanto svelato da Catalunya Radio e riportato dalle più stimabili testate spagnole, i blaugrana hanno già pronto il nuovo accordo con il bissau-guineano, che stipulerà un quinquennale e riceverà come premio alla firma 700 mila euro. L’ingaggio dipenderà invece da se continuerà a giocare principalmente con la formazione giovanile catalana o se passerà a tutti gli effetti a essere un membro della prima squadra guidata da Ernesto Valverde. Nel primo caso, nella prossima stagione riceverà 300 mila euro annui; nel secondo, si salirà sino al milione. E la cifra aumenterà nel primo triennio di 250 mila euro a stagione. Nell’accordo ci sarebbero anche le basi per il rinnovo di Brahim Fati, fratello di Ansu, il cui contratto al Barca scade quest’anno.

Foto: twitter Barcellona