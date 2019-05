Dalla Spagna: l’Atletico Madrid segue Marcos Alonso, il giocatore ha detto sì

L’Atletico Madrid continua ad insistere per Marcos Alonso. Il laterale del Chelsea, fresco campione dell’Europa League, potrebbe finire alla corte di Diego Simeone. Secondo quanto riporta Marca, il giocatore ex Fiorentina avrebbe già dato il suo gradimento per un trasferimento in Liga con la maglia dei Colchoneros. I contatti tra il club spagnolo e Alonso sono partiti due mesi fa e ora il calciatore è convinto che sia arrivato il momento di tornare in Spagna. Ovviamente c’è da intavolare la trattativa con il Chelsea che non si preannuncia affatto semplice.

Foto: Marca