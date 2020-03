Dalla Spagna: l’Atletico Madrid punta il colombiano Alfredo Morelos

L’Atletico Madrid proverà a rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Per questo motivo, secondo Mundo Deportivo, i Colchoneros avrebbero messo gli occhi su Alfredo Morelos, attaccante colombiano dei Glasgow Rangers. Il 23enne, in questa stagione, conta già 29 reti e 10 assist e, in patria, è già considerato l’erede di Radamel Falcao. Cresciuto nell’Independiente de Medellin, conta anche un’esperienza all’Helsinki e, secondo i media scozzesi, è valutato 30 milioni di Euro.

Foto: Mundo Deportivo