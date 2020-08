Dalla Spagna: l’Atletico Madrid punta forte su Lacazette

I “colchoneros” cercano un attaccante di peso ma versatile. La scelta del “Cholo” Simeone è quella di Alexandre Lacazette dell’Arsenal. A darne particolare rilievo il sito del Mundo Deportivo che riporta come l’Atletico Madrid stia pensando al numero 9 dei lancieri. Arrivato in maglia biancorossa nel luglio del 2017 l’operazione è costata per le casse dei londinesi circa 53 milioni di euro che in seguito a bonus e promozioni possono salire a 60. Le parti spagnole e inglesi sono molto vicine a salvo clamorosi retroscena il francese si trasferirà in Spagna per circa 33 milioni di euro.

Foto: Mundo Deportivo