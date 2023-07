Jawad El Yamiq, difensore del Valladolid con un passato al Genoa e al Perugia, sembrerebbe in procinto di prendere un volo per l’Arabia Saudita. Secondo Mundo Deportivo, infatti, il giocatore sarebbe nel mirino dell’Al-Wehda, che parrebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di poco più di un milione per la squadra spagnola e un ingaggio di 2,7 milioni per il giocatore marocchino.

Foto: Instagram Marocco