Dalla Spagna: l’Al Nassr spinge per Busquets. Proposto un biennale da 18 milioni a stagione

È ancora tutto da scoprire il futuro di Sergio Busquets. Il calciatore è reduce da un brutto infortunio alla caviglia dopo l’ultima partita contro il Siviglia, terminata per 3-0 in favore dei blaugrana. Il centrocampista spagnolo è in scadenza con il Barça e – stando quanto riportato da As – sulle sue tracce ci sarebbe l’Al Nassr. La squadra di Cristiano Ronaldo avrebbe già offerto un contratto importante alla bandiera blaugrana. Si tratta di un biennale da 18 milioni a stagione, per un totale di 36 milioni in 2 anni. Si attende la risposta del giocatore.

Foto: Twitter Barcellona