Dalla Spagna: l’Al Hilal sogna Messi. Pronti 220 milioni a stagione alla Pulce

Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi. In Arabia Saudita sognano di ammirare i due fuoriclasse ancora una volta contro, una sfida che ha caratterizzato l’ultimo decisione. Stando quanto riportato da Marca, l’Al Hilal proverà a ingaggiare l’argentino e avrebbe offerto 220 milioni di euro a stagione, la stessa cifra percepita dal portoghese. E, intanto, ieri Jorge Messi, padre e agente del giocatore, si è recato in Arabia Saudita per incontrare due persone vicine alla famiglia reale. L’incontro si è tenuto per motivi di lavoro in quanto la Pulce è ambasciatore del turismo in Arabia Saudita e si è parlato di un progetto legato alle scuole calcio. Ma non è escluso che si sia parlato anche del futuro del Paris Saint-Germain, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Foto: Instagram FIFA World Cup