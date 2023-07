Dalla Spagna: L’AL-Hilal punta Raphinha

Dopo non essere riuscito a prendere Leo Messi, l’AL-Hilal starebbe sondando altri giocatori, e tra questi – secondo Mundo Deportivo – ci sarebbe anche il brasiliano Raphinha. Il Barcellona, proprietario del cartellino, non avrebbe ricevuto ancora alcuna offerta per Raphinha, ma non chiuderebbe la porta a nessuno. Infatti, gli azulgrana sarebbero pronti a valutare tutte le proposte. L’ex Leeds United è arrivato alla corte di Xavi lo scorso gennaio. Per lui, il Barça ha sborsato 55 milioni di euro più 10 di bonus.

Foto: Twitter Barcellona