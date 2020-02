Dalla Spagna: l’agente di Martin Braithwaite a Barcellona

Il Barcellona – in seguito al via libera da parte della Federazione spagnola per acquistare un attaccante in sostituzione dell’infortunato Ousmane Dembélé – non ha perso tempo e avrebbe trovato il sostituto.

Di fatto, secondo quanto riferito dal quotidiano Marca, Martin Braithwaite sarebbe sempre più vicino a vestire la casacca blaugrana. L’attaccante danese, classe ’91, sarebbe legato al Leganes da una clausola di 20 milioni di euro. L’agente di Braithwaite, Ali Dursun, sarebbe in città per discutere con il Barcellona.